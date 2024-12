Il periodo natalizio è caratterizzato da tantissimi regali ed il team di Epic Games Store non vuole rinunciare a questa tradizione di portare doni ai propri utenti. Infatti, lo store digitale offre ai giocatori PC la possibilità di riscattare un gioco al giorno fino a Natale e spesso anche oltre.

La tradizione sarà mantenuta anche quest’anno anche se non sono state condivise informazioni ufficiali, per ora. Per fortuna, in nostro soccorso è arrivato un interessantissimo leak da parte di un esperto di settore.

L’utente billbil-kun ha già dimostrato in passato di essere una fonte estremamente affidabile per quanto riguarda le anticipazioni sui regali di Epic Games Store. Per questo motivo, possiamo fidarci di lui anche per le novità previste per i prossimi giorni.

Il Natale è più dolce con i giochi in regalo su Epic Games Store, ci aspettano almeno sedici titoli gratuiti fino a gennaio 2025

Stando a quanto condiviso, su Epic Games Store sarà possibile riscattare il primo gioco in regalo a partire dal 12 dicembre alle ore 17.00. Questo titolo avvolto dal mistero sarà disponibile fino al 19 dicembre alle 16.59. A partire dal 19 dicembre alle 17.00, verrà pubblicato un nuovo titolo gratuito fino al 2 gennaio 2025.

Il gioco che andrà online il 2 gennaio 2025 resterà a disposizione degli utenti per una settimana intera; quindi, sarà riscattabile fino al 9 gennaio. Purtroppo, i sedici titoli gratuiti previsti dalla piattaforma non sono stati condivisi ufficialmente ma possiamo aspettarci qualche nome di assoluto rilievo.

Basti pensare che la scorsa settimana è stato offerto LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker mentre in passato è stato possibile riscattare titoli del calibro di Alien Isolation, Tropico 5, Dead by Daylight, Destiny 2: Legacy Collection, Fallout 3: Game of the Year Edition e Ghostwire Tokyo. Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprire qualche dettaglio in più.

Aggiornamento: il primo titolo è stato ufficialmente svelato e si tratta di The Lord of the Rings: Return to Moria che permetterà agli appassionati de Il Signore degli Anelli di vivere le avventure della Quarta Era della Terra di mezzo.