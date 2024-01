CoopVoce, parte il COUNTDOWN: la EVO 200 sta scadendo

CoopVoce continua a proporre le sue offerte migliori e lo fa con una certa consapevolezza dei suoi mezzi. Dopo aver visto durante i mesi di novembre e dicembre delle offerte straordinarie, sembra che l’ultima sia stata prorogata fino a questo mese di gennaio. Direttamente sul sito ufficiale è ancora possibile apprendere della grande grandezza della EVO 200, disponibile per pochi euro. L’obiettivo ora sarà quello di mettere a ferro e fuoco ogni promo della concorrenza, facendo capire chi comanda non solo nel mondo dei gestori virtuali.

CoopVoce: la migliore promo è ancora disponibile sul sito ufficiale

Non serviva molto per capire che CoopVoce avrebbe cominciato con il piede giusto anche il 2024. Gli ultimi anni sono stati un banco di prova importante per il gestore virtuale che infatti adesso sta dimostrando di avere dalla sua parte tutte le caratteristiche migliori per svolgere un gran lavoro continuativo.

In un primo momento era stato applicato un ulteriore regalo, ovvero il costo di attivazione totalmente gratuito. Dopo l’offerta è stata tenuta sul sito ufficiale ma senza questa agevolazione, risultando ugualmente appetibile per molti. Al suo interno ci sono i migliori contenuti, valutando sempre minuti, messaggi e giga per la connessione.

Al suo interno attualmente è possibile trovare quindi minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 1000 messaggi da spedire a chiunque e 200 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di 7,90 € al mese per sempre e il costo di attivazione da pagare solo la prima volta corrisponde a 10 €. La trovate sul sito ufficiale.