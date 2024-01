CoopVoce, il 2024 inizia con la EVO 200: il prezzo distrugge Iliad

Insieme a tutti i gestori virtuali, ci sono alcuni nomi che detengono la leadership e non potrebbe essere altrimenti alla luce dei grandi risultati conseguiti. Secondo quanto riportato, il gestore più amato dagli utenti e senza ombra di dubbio CoopVoce, provider virtuale di altissimo livello.

Questo gestore si è costruito una forte reputazione promuovendo fin dal primo momento offerte straordinarie, con prezzi che non scadono mai. Non per caso infatti gli altri utenti hanno scelto di sbarcare presso la sua corte, sottoscrivendo una delle tante EVO. Ad oggi quella più interessante è sicuramente l’ultima arrivata, in grado di fornire al pubblico l’opportunità di avere ogni mese ben 200 giga per Internet.

CoopVoce, le migliori offerte sono disponibili ma la EVO 200 è quella top

L’ultima soluzione che è stata lanciata già più di un mese fa, è ancora disponibile con il solito prezzo e con gli stessi contenuti.

Ad oggi non ci sono dubbi, chi vuole avere un’offerta di gran livello deve assolutamente andare sul sito di CoopVoce. Il provider virtuale mette a disposizione ogni volta il meglio, come testimoniano infatti i contenuti della sua EVO 200.

Se vi state chiedendo cosa c’è al suo interno, la risposta è presto data: minuti, messaggi e giga. La nuova offerta che tutti vogliono per quanto riguarda il mondo dei gestori virtuali è quella di CoopVoce. La EVO 200 consente di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 200 giga per navigare sulla rete web in 4G. Il prezzo mensile è di soli 7,90 € per sempre con il costo di attivazione che sarà pari a 10 € una tantum.