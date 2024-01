TIM, le OFFERTE che battono Iliad con GIGA, MINUTI ed SMS sono gratis

Con i gestori virtuali, anche le aziende più forti hanno perso terreno e tra queste c’è anche il nome di TIM. L’autorevole provider italiano si è ritrovato a perdere svariati utenti a causa dei prezzi più bassi proposti da questi particolari gestori, che oggi peraltro dominano senza problemi. Adesso però, almeno per quanto riguarda il mondo delle offerte mobili, TIM vuole dare una grande prova di forza mettendo a segno dei colpi.

Le offerte in questione hanno un costo molto più basso rispetto al solito e potranno favorire il rientro di alcuni vecchi clienti. A tal proposito, è arrivato il momento: sono ritornate le vecchie offerte della gamma Power che sono state già viste durante lo scorso mese di dicembre. Le proposte sono due, tutte da scoprire e tutte da vivere, peraltro con una grande sorpresa.

TIM batte tutti con due offerte: ecco la Power Iron e la Supreme Web Easy

Serviva davvero una svolta ad un gestore come TIM per ritornare in alto in classifica ed effettivamente questa è arrivata. Il famoso provider italiano è stato in grado di ripristinare due offerte appartenenti al 2023. La prima è la Power Iron, soluzione che include al suo interno minuti e messaggi senza limiti con 100 giga in 4G per 6,99 € al mese.

La seconda invece è la Power Supreme Web Easy, che costa 7,99 € al mese e che cambia per via dei 150 giga in 4G disponibili.

Queste due soluzioni mobili forniscono una sorpresa agli utenti: tutti potranno pagare a partire dal secondo mese in quanto il primo sarà gratuito.