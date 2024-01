La lunga attesa che ci separa dalla seconda stagione di Arcane: League of Legends sta per volgere al termine. La serie animata realizzata da Fortiche Production e basata sui personaggi creati da Riot Games sta per tornare su Netflix.

L’anteprima della seconda stagione di Arcane è stata mostrata su YouTube con un interessante teaser. Nei 44 secondi che compongono il video è possibile intravedere quelli che saranno i protagonisti della nuova stagione.

Dopo le vicende di Vi e Jinx e le lotte di classe tra Piltover e Zaun, la nuova stagione sembra incentrata su nuovi personaggi. Infatti, la mitologia di League of Legends si presta molto bene a differenti storie e molteplici protagonisti.

Arcane: League of Legends sta per tornare su Netflix una seconda stagione ricca di azione, tanto spettacolo e avvincenti colpi di scena

I nuovi protagonisti sembrano due personaggi molto amati dai fan di League of Legends. Le immagini mostrano quelli che a tutti gli effetti sembrano Singed e Warwick. Il primo è un alchimista impegnato in esperimenti folli e dall’enorme potenziale distruttivo, il secondo è proprio uno di questi esperimenti sotto forma di lupo mutante.

Non è chiaro se le vicende di Vi e Jinx verranno completamente abbandonate in favore di Singed e Warwick o i nuovi personaggi diventeranno dei comprimari. In ogni caso, non ci sorprenderebbe se il team di Fortiche Production e Riot Games volesse esplorare diverse ambientazioni e proporre nuove storie.

Quello che resta invariato è certamente il lavoro svolto sull’animazione, sempre molto particolare e visivamente affascinante. Lo stile unisce grafica 3D, CGI e animazione tradizionale che crea un effetto molto particolare e unico che da subito ha permesso di far risaltare la serie e le sue qualità. Il debutto della seconda stagione di Arcane è previsto per la fine del 202 e siamo certi che maggiori dettagli arriveranno nel corso dei prossimi mesi.