I nuovi sconti Playstation di Gennaio sono imperdibili

Gennaio porta nuovi sconti PlayStation ai giocatori, includendo tantissime novità come l’oltre 1000 offerte di giochi o Dlc per PS4 e PS5. Ma bisogna approfittarne subito perché saranno disponibili fino alle 00:59 ore Italiane del 18 gennaio, senza contare alle offerte già attive che saranno disponibili fino al 6 gennaio della stessa ora.

Tantissime promozioni sono state presentate e partendo proprio da quelle a cui nessun gamer può rinunciare, viene proposto Gran Turismo 7 al prezzo di 49,59 euro per la versione standard per PS5 e la Digital Deluxe Edition a 69,99 euro, con il 30% di sconto invece si può trovare Horizon Forbidden West: Complete Edition proposto a 49,69 euro. Incredibile sconto del 95% anche su alcuni titoli famosi come Need for Speed Heat a 3,49€ (anziché 69,99€).

Ecco le offerte del PlayStation Store più avvincenti del 2024