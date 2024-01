TIM, le nuove offerte sono una BOMBA: ecco le Power con 150 GIGA

Con TIM gli utenti possono avere il meglio non solo in termini di qualità: ci sono delle offerte che offrono molti contenuti a prezzi bassi

Quando un gestore ha il nome dalla sua parte è davvero difficile rimuovergli quella fetta di utenti che da sempre detiene. Tutto questo accade con una realtà come quella di TIM, fin da sempre in auge nel mondo della telefonia mobile ma anche fissa.

Dopo una chiusura del 2023 alla grande con offerte straordinarie, il 2024 dovrà seguire lo stesso filo conduttore. TIM ha in programma il lancio di diverse nuove offerte per battere la concorrenza. Almeno per il momento sono due quelle già disponibili, che sono state trasportate dal 2023 ad oggi per essere proposte ai vecchi clienti.

TIM, arrivano le nuove offerte Power: ce ne sono due e si parte da 100 giga

In questo momento ci sono due offerte disponibili in casa TIM e fanno entrambe parte della linea Power.

Guardando alla prima offerta, il concetto è già ben chiaro: costa solo 6,99 € al mese. Al suo interno gli utenti troveranno SMS e minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano insieme a ben 100 giga in 4G per per navigare.

La seconda offerta sembra praticamente uguale, ma in realtà non lo è. La Supreme Web Easy costa 7,99 € al mese con minuti ed SMS senza limiti verso tutti e con 150 giga per la navigazione in 4G sul web.

In realtà oltre a questo c’è anche una sorpresa, ovvero la possibilità di avere il primo mese gratis. Si comincerà a pagare infatti a partire dal secondo mese in poi. Le due offerte sono dedicate solo ed esclusivamente a coloro che provengono da gestori virtuali o da Iliad.