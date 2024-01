WhatsApp, come SPIARE gratis tutti gli utenti in segreto

Il grande ritocco che WhatsApp ha avuto quest’anno sia in termini di interfaccia che in termini di funzioni, è qualcosa di incredibile. Mai prima d’ora infatti in un solo anno la celebre applicazione di messaggistica istantanea aveva riportato tutti questi cambiamenti con degli aggiornamenti.

L’obiettivo è stato chiaro fin da subito: mettere in difficoltà la concorrenza mostrandosi ancora una volta come applicazione da abbattere. WhatsApp ci è riuscita ed ha distanziato ancora una volta Telegram che era alle sue spalle da tempo. Quello che molti utenti però non sanno è che esistono delle funzionalità che sono rimaste segrete e per una ragione in particolare. Effettivamente sono rimaste tali perché appartengono ad applicazioni di terze parti che andrebbero scaricate dal web.

WhatsApp, con questo trucco potrete spiare gli utenti ogni volta che vorrete: ecco come fare

Chi ha girato sul web, avrà già sentito parlare più volte di una piattaforma che prende il nome di Whats Tracker. Come diversi utenti ben sanno, questa consente di spiare i movimenti delle persone in WhatsApp, sia per l’entrata che per l’uscita.

Una volta scaricata l’applicazione dal web direttamente sul proprio smartphone Android, si dovrà selezionare uno o più numeri dalla rubrica. In questo modo l’applicazione sarà in grado di monitorare quelle persone, conoscendo perfettamente l’orario in cui entreranno o usciranno da WhatsApp. Ovviamente oltre a questo, alla fine della giornata, ci sarà un report completo con tutti gli orari. Quando la persona che state monitorando entrerà o uscirà, vi arriverà una notifica.

Al momento risulta tutto gratis e senza alcun rischio, siccome non ci sono segnalazioni in merito. Sono sempre di più le persone che stanno scaricando Whats Tracker e sembrano anche trovarsi molto bene.