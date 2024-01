L’operatore telefonico TIM ha iniziato il nuovo anno con il botto. Per questo primo mese del 2024, infatti, l’operatore sta già proponendo sul proprio sito web ufficiale svariate offerte super convenienti. La maggior parte di queste offerte supporta anche la navigazione sulle nuove reti 5G. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più sorprendenti.

Passa a TIM, ecco le migliori offerte di questo inizio 2024

TIM ha deciso di iniziare il nuovo anno con il piede giusto e proponendo tante offerte strepitose. Come già accennato in apertura, infatti, sul sito ufficiale dell’operatore telefonico italiano sono disponibili tante proposte anche con supporto alla navigazione alle reti 5G.

TIM Young

Questa offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti con una età inferiore ai 25 anni. Nel bundle, sono inclusi ogni mese fino a 100 GB di traffico dati in 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.

TIM 5G Power Smart

Questa offerta include nel proprio bundle mensile fino a 100 GB di traffico dati in 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti. L’offerta include anche la Navigazione Sicura e 100 GB su Google One inclusi per 3 mesi. Il costo da pagare per il rinnovo mensile è di 14,99 euro.

TIM 5G Power Famiglia

Questa offerta è riservata ai clienti che possiedono già un’offerta di rete fissa TIM. Nel bundle, sono inclusi giga senza limiti in 5G se si attiva TIM Unica, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo è di 9,99 euro al mese.