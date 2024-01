CoopVoce contro Vodafone e Iliad, 200 GIGA al mese con pochi euro

Con un gestore come CoopVoce sarà difficile combattere visto che le sue offerte sono di gran lunga le migliori. A testimoniarlo ci pensano gli stessi utenti, che infatti riferiscono di non aver mai ricevuto brutte sorprese da questo provider lungo gli ultimi anni.

Il merito è della grande trasparenza che ha sempre contraddistinto il famoso provider virtuale, che oggi tra i suoi simili è il primo in classifica. Avere tanta convenienza, qualità e quantità di contenuti non è da tutti e CoopVoce lo sa. A tal proposito sul sito ufficiale è stata prorogata ancora una volta la migliore promozione in assoluto, quella da 200 giga. Gli utenti potranno quindi trovarla ancora disponibile, ma bisogna fare presto perché manca poco.

CoopVoce: le migliori promo si inchinano alla EVO 200 ancora disponibile

La piena dimostrazione della forza di CoopVoce arriva innanzitutto con la nuova EVO 200, offerta che dopo il mese di dicembre risulta ancora disponibile. Inizialmente tutto sembrava ben chiaro: l’offerta doveva scadere prima ma il gestore ha scelto di prorogarla.

Chiunque volesse sottoscriverla infatti deve sapere che c’è veramente di tutto, peraltro per un prezzo davvero irrisorio. Bastano infatti solo 7,90 € ogni mese per sempre per potersi portare a casa una delle migliori offerte di tutti i tempi. Questa soluzione infatti vanta al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 1000 SMS verso tutti e ben 200 giga di navigazione web in 4G. Ricordiamo che c’è un costo di attivazione da 10 € da pagare solo la prima volta, per cui la prima ricarica dovrà essere necessariamente da 18 € almeno.