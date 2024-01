La ricerca dell’offerta mobile perfetta può rivelarsi un compito impegnativo, date le numerose promozioni disponibili. Se sei alla ricerca di un nuovo operatore che offra convenienza e vantaggi senza pari, dovresti assolutamente esplorare le proposte di ho. mobile!

Con una presenza attiva in Italia da pochi anni, ho. mobile ha attirato l’attenzione sul mercato grazie alle sue offerte generose, che comprendono una quantità significativa di dati, messaggi e telefonate illimitate. Le promozioni presenti al momento nel vasto portafogli del gestore sono particolarmente allettanti, progettate per soddisfare una varietà di gusti ed esigenze.

Promozioni ho. mobile: scopri quella che fa per te

Le offerte che esploreremo sono dedicate a coloro che desiderano una quantità generosa di dati per navigare senza preoccupazioni. Di seguito, elenchiamo alcuni piani ho. mobile, partendo da quelli con meno dati a quelli con una quantità maggiore:

ho. 100 Giga e 180 Giga: Per chi proviene da operatori come Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri selezionati, queste offerte offrono rispettivamente 100 GB e 180 GB a prezzi mensili competitivi di 5,99€ e 7,99€ (dal secondo mese). Entrambe includono chiamate e SMS illimitati; ho. 150 Giga: Se provieni da operatori come Kena, Enegan, Digi, e Feder, questa offerta fornisce 150 GB al costo mensile di 8,99€, con chiamate e SMS illimitati; ho. 300 Giga: Per i clienti che effettuano la portabilità da operatori elencati in precedenza, c’è un’opzione incredibile con ben 300 GB di dati, telefonate e messaggi illimitati al costo mensile di 10,99€.

Che tu sia un cliente esistente o uno nuovo, sicuramente troverai una promozione ho. mobile che si adatta alle tue esigenze. Attiva online o visita uno dei punti vendita in tutta Italia per iniziare a godere dei benefici delle tariffe di ho. mobile. In occasione delle festività natalizie, ho. ha inoltre preparato un regalo speciale per i nuovi clienti. Con la promozione attiva fino al 9 gennaio 2024, coloro che richiedono la portabilità del proprio numero e utilizzano il codice promozionale #hohoho5euro sul sito ufficiale dell’operatore riceveranno una ricarica telefonica omaggio di 5 euro.

I nuovi clienti Ho. Mobile possono approfittare di questa offerta speciale seguendo alcuni passaggi chiari e semplici. Dopo aver avviato la procedura di portabilità del numero di telefono, sarà necessario inserire il codice promozionale #hohoho5euro nella sezione dedicata sul sito del gestore. Una volta soddisfatti questi requisiti, Ho. Mobile ti accrediterà poi il tuo regalo quando riceverai il primo rinnovo della tua offerta. Nel caso in cui il cliente decidesse di cambiare l’offerta Ho. Mobile prima della scadenza del primo mese, il primo rinnovo sarà posticipato al mese successivo, insieme al termine delle 24 ore per l’erogazione della ricarica omaggio.