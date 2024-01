Il nuovo anno sta iniziando alla grande per CoopVoce. Il noto operatore telefonico virtuale ha infatti deciso di stupire tutti con una nuova offerta che lascia davvero senza parole. Si tratta dell’offerta mobile denominata CoopVoce Extra 300 Giga e sarà disponibile all’attivazione tra pochissimi giorni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Extra 300 Giga, in arrivo una nuova offerta davvero strepitosa

Fra pochissimi giorni il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà disponibile una nuova super offerta mobile. Come già detto, si tratta dell’offerta mobile denominata CoopVoce Extra 300 Giga. Come suggerisce il nome, questa offerta stupirà per il suo quantitativo esagerato di traffico dati messo a disposizione.

Nello specifico, il bundle di questa super offerta arriverà ad includere fino ad addirittura 300 GB di traffico dati, validi per navigare su rete 4G di TIM. Oltre a questo, l’offerta in questione includerà anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. Come da tradizione di CoopVoce, l’offerta sarà stupefacente dato che avrà un costo di soli 9,90 euro al mese.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, la nuova offerta mobile CoopVoce Extra 300 Giga sarà disponibile all’attivazione dall’11 gennaio 2024 fino al 31 gennaio 2024. Bisognerà vedere se l’operatore deciderà in seguito di prorogare questa super offerta. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che questa nuova offerta sarà attivabile sia dai già clienti sia da tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Tuttavia, sembra che sarà previsto un costo di attivazione dell’offerta o di passaggio alla nuova offerta di 9,90 euro.