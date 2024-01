La famiglia OPPO Reno 11 è stata presentata in Cina lo scorso novembre ma da allora è rimasta un’esclusiva per il mercato asiatico. Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni, il produttore terrà un evento per il lancio globale della serie.

La data di presentazione è fissata per il 11 gennaio e OPPO mostrerà al mondo le versioni global di Reno 11 e Reno 11 Pro. Come svelato da Ahmed Qwaider su X (ex Twitter), possiamo scoprire il design di Oppo Reno 11 Pro.

Le indiscrezioni indicano che i device saranno leggermente diversi rispetto alle controparti cinesi. In particolare, il produttore potrebbe modificare il SoC dei due smartphone. Infatti, sulle versioni asiatiche è presente il SoC Dimensity 8200 per il Reno 11 e lo Snapdragon 8 Gen 3 per il Reno 11 Pro.

Scopriamo il design e le caratteristiche tecniche di Reno 11 Pro, il nuovo smartphone che sarà presentato da OPPO nei prossimi giorni

⭕️The first look 🤩 Oppo Reno 11 Pro 🔥 Oppo Reno 11 series launch Soon on January 11 Did you like the new design?#OppoReno11Pro #OppoReno11 #GalaxyAI pic.twitter.com/l8MtHBrBNm — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 5, 2024

Le versioni internazionali, invece, potranno contare rispettivamente sui chipset MediaTek Dimensity 7050 e Dimensity 8200. In entrambi i casi, si tratta di un downgrade in termini di potenza e prestazioni.

Provando ad immaginare la scheda tecnica completa di OPPO Reno 11 Pro, troveremo un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzone che arriva a 1.5K e un refresh rate a 120Hz. Il SoC Dimensity 8200 sarà affiancato da 8 o 12GB di memoria RAM e fino a 512GB di memoria interna.

Il comparto fotografico sarà composto da un’ottica principale da 50MP a cui si affiancheranno un teleobiettivo da 32MP e una lente ultrawide da 8MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32MP. La batteria da 4.700mAh supporterà la ricarica rapida a 80W mentre il sistema operativo Android 14 potrà contare sull’interfaccia proprietaria ColorOS 14.