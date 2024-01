Dal 1° Gennaio 2024, i consumatori italiani affronteranno aumenti delle tariffe significativi per i servizi di rete fissa, mobile e internet. Con previsioni di un impatto economico complessivo dal valore di ben 770 milioni di euro all’anno.

Questi aumenti saranno integrati con adeguamenti legati all’inflazione, come nel caso di TIM, che prevede incrementi dal 1° aprile 2024 basati sull’indice di inflazione (IPCA) rilevato dall’Istat, maggiorato del 3,5%.

Aumenti delle tariffe telefoniche: tutti gli operatori coinvolti

Le principali compagnie coinvolte nell’aumento delle tariffe sono:

TIM Aumenti previsti per il costo mensile della fattura cartacea e alcune offerte TIMVISION , con importi variabili tra 0,99 euro e 4,99 euro.

Vodafone . Rialzi previsti per alcune offerte, con un aumento di 1,99 euro al mese, e possibili incrementi programmati fino al 10% per i clienti business.

Fastweb . A partire dal 1° gennaio 2024 , alcune offerte di rete fissa vedranno un aumento mensile compreso tra 0,01 e 4,49 euro.

WindTre . Incremento di 2 euro al mese per alcune offerte di rete fissa a partire dal 1° gennaio 2024 , con ulteriori aumenti di 2 euro previsti dal 1° marzo 2024 .

PosteMobile. Per l’offerta “Casa Web,” il canone mensile aumenta da 19,90 a 22,90 euro a partire dal 1° gennaio 2024, con un incremento di 3 euro al mese.

Insomma il panorama delle compagnie telefoniche sta cambiando giorno dopo giorno e, le novità in arrivo non sono affatto rassicuranti né positive. Queste per il momento sono tutte le informazioni a nostra disposizione. Restate connessi per rimanere sempre informati sulle ultime novità relative ai più popolari operatori telefonici e alle offerte di telefonia fissa e mobile più convenienti del momento.

