Kena Mobile, come avere 100 GIGA quasi GRATIS

Grazie al grande apporto fornito negli ultimi anni, i gestori virtuali sono diventati di principale importanza. Gli utenti sanno di poter risparmiare scegliendo una delle soluzioni che sono disponibili sui siti ufficiali delle aziende, tra le quali di diritto c’è anche Kena Mobile.

Kena Mobile, le migliori offerte sono ora disponibili: la migliore è quella da 100 giga

Insieme a tante altre offerte lanciate dagli altri gestori, ci sono anche quelle di Kena Mobile e non poteva essere altrimenti. Il famoso provider virtuale ha deciso di mettere in gioco tutte le sue forze per riuscire a recuperare un gran numero di utenti e a quanto pare ci riuscirà.

Con una soluzione da 5,99 € al mese si può avere tutto e forse non ci credevate. Secondo quanto riportato infatti nella promo del gestore ci sono 100 giga disponibili per la navigazione sul web ogni mese, 200 messaggi e minuti senza limiti verso tutti. Ogni servizio sarà comunque incluso e non andrà pagato a parte.

Quello che gli utenti forse non sanno è che oltre a tutte queste soluzioni, c’è anche il costo di attivazione gratuito. La stessa cosa vale per la scheda Sim e per la consegna, gli utenti non dovranno praticamente pagare nulla al di fuori del costo mensile.

Inoltre scegliendo il servizio di ricarica automatica, si potranno ottenere 50 giga in più tutti i mesi da accumulare a quelli dell’offerta. Per quanto riguarda gli utenti a cui è destinata la promo di Kena, il quadro è chiaro: possono sottoscriverla coloro che provengono da Iliad e da gestori virtuali come Fastweb, CoopVoce, Lyca Mobile, Poste Mobile ecc.