Truffa CLAMOROSA, un messaggio ha rubato soldi in questo modo

Continuano ad avere luogo tanti tentativi di truffa ai danni dei poveri utenti che non sanno più che pesci prendere. Purtroppo si tratta di messaggi anche ben scritti, che lasciano credere che effettivamente un colpo di fortuna abbia baciato la persona che riceve il testo.

In basso potete trovare l’esempio di quei messaggi truffa che portano su siti di incontri falsi. L’obiettivo è rubare ai poveri utenti e le credenziali di accesso con dati sensibili al seguito.

I messaggi truffa sono due, eccoli qui: state molto attenti

Questo è il primo messaggio a cui stare attenti:

“Come stai? Voglio conoscerti, mi chiamo Catina, sono una donna piuttosto succosa e matura.

Sono attivo e allegro, mi considero una forte personalità. Sogno di fare sesso nella natura, questa è una meravigliosa sensazione di libertà unita a un orgasmo.

Il mio piccolo visone scorre al pensiero, voglio essere leccato e inserito con un cazzo duro. I miei occhi si chiudono e il mio corpo trema di piacere.

Ti invito a discutere di questo problema, possiamo farlo nella chat, se vai sul mio profilo Catina_angel30, vedrai le mie foto.

La tua grande fan, Catina.”

Questo invece è il secondo:

“Ciao, penso che non ci sia niente di sbagliato nello scriverti prima.

Vorrei prendermi un momento e conoscerti. Mi chiamo Christa, amo viaggiare, uomini sexy e forti.

Voglio incontrare la mia piccola felicità! Ho una relazione, ma capisco che questo non è mio, tutto si romperà. Nessuna comprensione e nessuna passione.

Ti sto cercando in modo che tu possa mostrarmi la vita reale e aiutarmi a realizzare me stesso! Qui ho postato il mio profilo, Mrs-Christa nickname per la ricerca.

Puoi vedere le mie foto erotiche, i miei video e chiamarmi.“