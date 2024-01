Tra le ultime novità accennate precedentemente da WhatsApp c’era anche la possibilità che l’app avrebbe rimosso la possibilità di archiviare senza limiti su Google Drive. Con l’ultimo aggiornamento ne abbiamo avuto prova dato che sembrerebbe che questa capacità sia stata cancellata del tutto.

E’ dal lontano 2015 che la famosa app di messagistica offre ai suoi utenti la possibiltà di archiviare i dati di backup utilizzando Google Drive. Fino ad oggi, addirittura, era possibile avere a disposizione un archivio illimitato che non andava nemmeno ad occupare il classico limite di Google Drive di 15 GB.

Attualmente, abbiamo la conferma che questa disponibilità è stata rimossa con tanto di schermata di avviso per gli utenti che già superano il limite prestabilito. Solo alcuni però hanno riscontrato un reindirizzamento verso la pagina ufficiale di WhatsApp dove eseguire un backup direttamente tramite l’app dal colore verde.

Le nuove politiche di WhatsApp e la vicinanza con Apple

Tutto ciò detto finora è valido ovviamente solo per utenti Android, dato che già da parecchio tempo agli utilizzatori di IPhone sono concessi 5 GB garantiti su ICLoud. Sembrerebbe che con questo aggiornamento che arriverà a breve, WhatsApp lavorerà proprio come sui dispositivi della grande mela. Infatti si vocifera che sarà incluso un annuncio, ricorrente ogni mese, che presenterà all’utente la possibilità di estendere lo spazio disponibile nel cloud.

Non si sa ancora quale sarà la reale capienza del Google Drive riservato al backup WhatsApp, ne tanto meno cosà succederà ai file salvati. Si suppone però che quest’ultimi verranno resi indisponibili dopo un breve periodo di tempo.

Attualmente non si conosce la data precisa della pubblicazione ufficiale dell’aggiornamento dato che attualmente queste funzionalità so disponibili solo nella versione beta. Sarebbe però stato reso noto che Google, per addolcire queste aspre novità, garantirà delle promozioni favorevoli per quanto riguarda Google One.