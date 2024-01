LG, con il suo imminente ruolo da protagonista al CES di Las Vegas, si appresta a presentare una serie di innovazioni rivoluzionarie nel campo dell’infotainment automobilistico. Tra le anticipazioni più intriganti spicca la nuova gamma di schermi, tra cui si distingue un display destinato al passeggero anteriore, caratterizzato da una tecnologia avanzata di controllo dell’angolo di visione. Questo dispositivo mira a ridurre le distrazioni per il conducente, consentendo al passeggero anteriore di fruire di intrattenimento senza interferire con l’attenzione del guidatore.

LG alza l’asticella con una gamma di display di ultima generazione

Il cuore di questa innovazione risiede nella “tecnologia di controllo dell’angolo di visione“, una soluzione tecnologica rivoluzionaria che segna un passo avanti nella sicurezza stradale e nell’esperienza di guida. Mentre il passeggero anteriore può godere di contenuti multimediali come film o video senza preoccuparsi di distrarre il conducente, questa caratteristica rappresenta un salto di qualità significativo nella progettazione degli schermi di infotainment automobilistico.

La strategia di LG per il futuro si delinea attraverso l’obiettivo di mantenere una posizione di leadership nel settore degli schermi per l’infotainment, puntando a una sempre maggiore ottimizzazione in sintonia con le tendenze emergenti nella mobilità del prossimo decennio. I nuovi display, alimentati dalla tecnologia OLED, promettono un’esperienza visiva ultra-HD sia per il conducente che per il passeggero anteriore, introducendo un nuovo standard di eccellenza nel settore.

Una delle novità più intriganti è l’introduzione di un display head-up, affiancato al tradizionale quadro strumenti, che sfrutta la tecnologia 3D per migliorare la visibilità del conducente. Questo contribuirà ulteriormente a un’esperienza di guida più sicura e coinvolgente, ponendo LG in prima linea nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per il settore automobilistico.

Verso la mobilità del futuro

La posizione di LG come fornitore chiave per rinomati produttori di auto è sottolineata dal successo del concetto di “screenification” implementato in modelli di prestigio come la Mercedes EQS e quelli dotati di infotainment MBUX Hyperscreen. Questo concetto, che abbraccia la presenza di una molteplicità di schermi all’interno dell’abitacolo, consente ai passeggeri di personalizzare la propria esperienza, fruendo di contenuti diversificati, dall’intrattenimento allo streaming video, fino alle videoconferenze durante i viaggi.

Il capo della divisione Auto di LG, Byeong-koo Kim, ha espresso l’intenzione di consolidare ulteriormente la posizione di leadership globale dell’azienda, presentando le più recenti soluzioni di display ottimizzate per l’industria automobilistica e la prossima fase della mobilità. Questa dichiarazione evidenzia l’impegno di LG nel rimanere all’avanguardia delle tecnologie emergenti nel settore automobilistico, anticipando le esigenze dei consumatori e ridefinendo gli standard di eccellenza nell’infotainment automobilistico.