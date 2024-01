Epic Games Store ha pubblicato il nuovo titolo gratuito che tutti i giocatori potranno scaricare liberamente. Si tratta di Marvel’s Guardian of the Galaxy e la promozione questa volta sarà più lunga del solito.

Gli utenti potranno scaricare il gioco fino alle ore 17.00 dell’11 gennaio. Infatti, la piattaforma ha già annunciato che dopo quella data non sarà più possibile usufruire dello sconto del 100% e il nuovo titolo gratuito sarà Sail Forth.

In Marvel’s Guardian of the Galaxy, i giocatori potranno impersonare Star-Lord e guidare i Guardiani della Galassia attraverso le varie missioni del gioco. Sarà possibile combattere al fianco di Gamora, Rocket Raccoon, Groot e Drax il Distruttore per salvare l’universo da temibili forze.

Il titolo è stato sviluppato da Eidos Montréal e pubblicato nel 2021 da Square Enix. Si configura come un action-adventure in terza persona basato su scontri frenetici e una trama coinvolgente.

Per riscattare gratuitamente il gioco sarà necessario un solo requisito. Gli utenti dovranno possedere un account Epic Games attivo e funzionante. Basterà collegarsi alla pagina dedicati ai giochi gratuiti per visualizzare la promozione dedicata a Marvel’s Guardian of the Galaxy.

Il gioco andrà aggiunto al carrello e sarà necessario formalizzare un acquisto per poter collegare il titolo al proprio account. Il costo del gioco sarà scontato del 100% quindi il prezzo sarà di zero euro.

Completando l’acquisto, senza necessità di inserire una carta di credito o altro mezzo di pagamento. Una volta terminata la procedura, si riceverà una email di conferma e il titolo sarà collegato al proprio account Epic Games.