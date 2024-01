Samsung Galaxy S24 è al centro dell’attenzione da settimane, con una serie di leak e indiscrezioni che hanno rivelato il suo design, dettagli, specifiche tecniche, probabili prezzi e la data di presentazione ufficiale. Quest’ultima, al momento, è fissata per il 17 gennaio durante il Galaxy Unpacked 2024 a San Jose, California. Proprio in relazione all’uscita del nuovo modello Samsung, WindTre lancia un’interessante offerta per tutti coloro che sono interessati ad acquistare lo smartphone Galaxy. Infatti, tutti i nuovi utenti WindTre possono prenotare il Galaxy S24 e ricevere contemporaneamente Giga illimitati per alcuni mesi, oltre a beneficiare di promozioni aggiuntive presso tutti i punti vendita dell’operatore.

Promozione WindTre e Samsung

Questa promozione, denominata Full 5G S24 Edition, offre la possibilità di prenotare uno tra i modelli Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra sul sito di WindTre. Secondo quanto dichiarato dall’operatore, coloro che aderiranno all’iniziativa potranno acquistare il telefono a rate entro il 30 gennaio e godere di Giga illimitati fino al 30 giugno 2024.

L’offerta è aperta sia ai nuovi che ai già clienti privati e comprende minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 50 minuti verso alcune destinazioni estere, 200 SMS verso tutti, 200 Giga di traffico dati per internet, anche in 5G, e assistenza telefonica prioritaria senza attese, il tutto al costo di 14,99 euro al mese.

È importante sottolineare che, una volta terminata la promozione speciale legata ai Giga illimitati, l’offerta tornerà ai 200 Giga mensili previsti.

Questa promozione è disponibile anche in versione Full 5G S24 Edition Reload exChange, che consente di portare uno smartphone usato in uno dei negozi WindTre. Dopo la valutazione delle condizioni del dispositivo in questione, si può ottenere un rimborso fino a 800 euro sull’acquisto a rate del Samsung Galaxy S24 o di qualsiasi altro smartphone presente nel listino dell’operatore.

Per sottoscrivere questa offerta e con essa prenotare anche uno dei nuovi Samsung Galaxy S24, è sufficiente visitare la pagina dedicata sul sito web ufficiale dell’operatore telefonico. Qui si può procedere compilando il form con i propri dati di contatto e specificare il punto vendita WindTre presso il quale si desidera recarsi per prenotare l’offerta in questione. Un’opportunità davvero imperdibile per tutti gli utenti che non hanno intenzione di aspettare oltre per poter utilizzare il nuovo smartphone top di gamma.