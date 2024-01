Le principali compagnie telefoniche italiane, tra cui Tim, Vodafone, WindTre, e Fastweb, stanno abbracciando una trasformazione radicale nel loro modello di business. L’approccio tradizionale basato sulla semplice connettività sta cedendo il passo a un nuovo paradigma, dove diventare provider di servizi ICT e cloud è la chiave per il futuro. La collaborazione con giganti come AWS, Azure e Google Cloud sta diventando centrale per ridefinire il ruolo delle telco, abbracciando una struttura edge-to-cloud.

Daniela Rao di IDC sottolinea che la transizione verso servizi digitali è essenziale per riconquistare redditività. La creazione di data center distribuiti sul territorio, seguendo il modello edge-cloud, è vitale per fornire servizi applicativi più veloci e capacità di elaborazione locale, creando un’architettura digitale di prossimità.

Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e il nuovo ecosistema digitale

Il focus sulle reti definite via software, la cybersecurity, e l’implementazione del private 5G sono parte integrante della strategia delle telco. Questa evoluzione non solo affronta le sfide del settore ma offre anche servizi avanzati per imprese e cittadini.

Le telecomunicazioni stanno diventando digital provider, orchestratori e aggregatori dell’economia digitale. La transizione verso il 5G, sebbene ancora agli inizi, rappresenta un passo fondamentale per supportare servizi online evoluti. La convergenza di tecnologie edge e cloud apre nuove opportunità e modelli di business, dove le telco diventano attori chiave.

La collaborazione stretta con gli hyperscaler, unita a un focus sulla cybersecurity, sta plasmando un nuovo mercato digitale. La trasformazione delle telco non è solo un adattamento alla digitalizzazione ma una strategia per risolvere le sfide del settore, aprendo la strada a un futuro di servizi avanzati e di connettività intelligente.