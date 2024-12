La Tesla Model 3 si conferma una delle vetture elettriche più all’avanguardia attualmente sul mercato. I test di Green NCAP hanno confermato la bontà delle soluzioni tecniche utilizzate a bordo della berlina di Elon Musk che la posizionano al vertice di settore.

La Model 3 dotata di trazione posteriore ha conquistato 5 stelle su 5 con un punteggio medio del 98%. Si tratta di risultati incredibili che hanno permesso di stabilire un nuovo record per quanto riguarda i consumi in quasi tutte le condizioni di utilizzo.

All’interno dei laboratori di Green NCAP, sono stati registrati i valori di consumo a freddo e a caldo e ottenendo rispettivamente i risultati di 15,2 e 14,8 kWh/100 km. Questi valori sono tra i più bassi mai ottenuti dalle vetture elettriche testate dall’ente.

Tesla Model 3 stabilisce nuovi standard per quanto riguarda i consumi delle vetture elettriche di nuova generazione

New Model 3 achieves record-low energy consumption figures in Green NCAP test, earning it a 5-star rating with an avg score of 98%https://t.co/6TTf0jRJMg — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) December 12, 2024

Nei Test Ambientali a freddo con una temperatura di -7°C, la vettura ha fatto registrare un consumo di 26,9 kWh/100 km nonostante la necessità di riscattare l’abitacolo. La nuova Model 3 sorprende anche per i consumi su strada che registra 14,2 kWh/100 km e stabilisce il nuovo record su autostrada con 20,8 kWh/100 km.

I primi test Genn NCAP registrati da Tesla Model 3 risalgono al 2022 e, da allora, la vettura è migliorata tantissimo. La berlina elettrica ha raggiunto nuovi standard di efficienza energetica considerando anche la massa di 1.763 kg.

I motivi di tali risultati sono dovuti certamente all’aerodinamica ottimizzata e ai propulsori di ultima generazione. È interessante notare che tutti i test sono stati svolti senza compromessi in termini di comfort e in condizioni di utilizzo reali, il che conferma l’elevata efficienza della vettura. Considerando questi consumi come attendibili, gli utenti che sceglieranno una Model 3 di nuova generazione potranno ottimizzare i costi, potendo contare su una vettura efficiente e in grado di garantire ampia autonomia nella propria categoria.