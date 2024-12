Il nuovo trailer pubblicato da CD Projekt RED ha confermato l’esistenza di di The Witcher 4. Il titolo si è mostrato per la prima volta in assoluto con un trailer cinematografico che mostra una Cirilla più matura e consapevole del proprio ruolo.

Nonostante non siano state condivise informazioni sulla data di lancio o sui dettagli della trama, proviamo a raccogliere tutto quello che sappiamo sull’attesissimo The Witcher 4. Le uniche certezze, al momento, sono due.

La protagonista del titolo sarà Ciri che sarà impegnata nel diventare un’abile cacciatrice di mostri nel Continente. La seconda, invece, è che il titolo è sviluppato con il motore grafico Unreal Engine 5 che permetterà di raggiungere una qualità visiva mai vista prima d’ora in nessun capitolo della saga.

Per stessa ammissione di CD Projekt RED, il titolo è sviluppato per diventare “il gioco open-world di The Witcher più immersivo e ambizioso di sempre“. Considerando che siamo solo al primo trailer di annuncio, possiamo immaginare che lo sviluppo richiederà molto tempo. Sembra molto improbabile che il titolo venga rilasciato prima del 2026.

La struttura del gameplay si basa su quella di un RPG con struttura open-world, scelta condivisa anche per i precedenti capitoli. I giocatori potranno esplorare liberamente il mondo e affrontare le missioni che preferiscono nel modo a loro più congeniale.

Rispetto a Geralt di Rivia, Ciri è più giovane e inesperta, e ci aspettiamo che questo aspetto sarà fondamentale sia nell’approccio al combattimento che nell’evoluzione del personaggio. Il percorso da Witcher sarà cosparso da tantissime insidie che la giovane Principessa dovrà affrontare e che le permetteranno di maturare. Inoltre, CDPR ha confermato che The Witcher 4 è solo l’inizio di un nuovo percorso. Ciri diventerà la protagonista di una nuova saga e ci possiamo aspettare nuove avventure a lei dedicate.