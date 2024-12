La casa automobilistica Mercedes-AMG dà il via ai test su strada di uno dei suoi nuovi modelli. Il nuovo SUV elettrico del noto costruttore tedesco è protagonista di alcune foto diffuse nelle scorse ore. Nonostante il modello sia ancora camuffato e, dunque, non ci consente di vedere tutti i dettagli alla perfezione, ci permette di avere un’idea.

Secondo quanto diffuso dal costruttore automobilistico Mercedes-AMG, il nuovo SUV a propulsione elettrica si prepara anche ad affrontare degli importanti test invernali. Non dimentichiamo che, prima del lancio del mercato, l’azienda tedesca prevede di testare il nuovo modello anche in condizioni climatiche piuttosto difficili. Una scelta ormai piuttosto comune tra i costruttori che, per perfezionare i veicoli, decidono i testarli anche in condizioni di freddo estremo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo attualmente a conoscenza.

Mercedes-AMG: il nuovo SUV elettrico in fase di test

Come sappiamo, i test finali sono uno dei momenti più importanti per un veicolo. Proprio questa fase consente, infatti, al costruttore di perfezionare eventuali problematiche riscontrate nella sessione dei test. Nel caso dei veicoli elettrici ciò rappresentare un passaggio indispensabile per verificare l’efficienza della batteria anche in caso di temperature molto basse.

Quel che sappiamo, al momento, in merito a questo modello è che sarà basato sulla piattaforma AMG Electric Architecture. Quest’ultima è in grado di supportare un’architettura a 800 V, una caratteristica che consente di ricaricare ad una potenza altissima.

Pochi i dettagli visibili anche per quanto riguarda il design di questo nuovo SUV della casa automobilistica Mercedes. Nonostante il veicolo sia ancora camuffato, la parte anteriore si contraddistinguerà ad griglia Panamericana AMG rivista ma sembra anche che non mancheranno dettagli che ricordano la nuova AMG GT elettrica. Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire tutti i dettagli in merito.