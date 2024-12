Con TIM-Benefit, TIM introduce un servizio gratuito che trasforma il modo di fare shopping online. Pensato per i propri clienti, questo strumento consente di accedere a sconti esclusivi su centinaia di marchi. Tutto ciò solo grazie ad un’estensione per browser e all’App MyTIM. L’obiettivo è semplice: Garantire un’esperienza di acquisto più conveniente e senza complicazioni.

TIM: sicurezza, trasparenza e ampia scelta

Per utilizzare TIM Benefit, basta scaricare l’App MyTIM, disponibile per dispositivi iOS e Android. Da qui accedere alla sezione dedicata e attivare l’estensione del browser. Una volta attivata su Safari o Chrome, questa funzionalità identifica automaticamente le migliori offerte disponibili durante la navigazione sui siti web preferiti. In pochi click, gli utenti possono applicare i codici sconto segnalati. Ottenendo così risparmi immediati senza dover cercare manualmente le varie promozioni.

TIM Benefit si distingue per la sua affidabilità e trasparenza. Il servizio non raccoglie né conserva informazioni relative agli acquisti o ai pagamenti. Garantisce quindi la massima protezione dei dati personali. Ma non è tutto. L’ operatore collabora con Kindred Soul Ltd. Ovvero, un’azienda specializzata nella gestione di codici sconto, per ampliare sempre di più il numero di brand e rivenditori online che aderiscono all’ iniziativa. Di conseguenza l’elenco dei marchi disponibili è in continua espansione. Insomma tale iniziativa contribuisce a rendere TIM Benefit uno strumento sempre più utile per ogni esigenza di acquisto.

Per accedere al servizio è necessario, come detto, disporre di un account MyTIM. L’applicazione non solo consente di attivare l’estensione, ma anche di gestire comodamente le linee mobili e fisse. Oltre che monitorare i consumi e scoprire altre promozioni esclusive disponibili. Un simile approccio pratico e innovativo conferma così l’impegno di TIM nel migliorare l’esperienza dei propri clienti. In modo da semplificare la loro quotidianità e offrire vantaggi concreti. Ma le sorprese offerte dall’ operatore non sono ancora finite. Per scoprire tutte le novità disponibili vi consigliamo infatti di consultare il sito web ufficiale del gestore.