Wuling Hongguang Mini EV: la citycar economica si rinnova

La Wuling Hongguang Mini EV si rinnova con la nuova versione 5 porte, ideale per la città. Grazie alla piattaforma Tianyu S, la vettura cresce nelle dimensioni, offrendo maggiore abitabilità interna. Con una lunghezza di 3,26 metri e un passo di 2,19 metri, mantiene la praticità urbana senza rinunciare al comfort. Le proporzioni migliorate non intaccano la sua caratteristica principale: un prezzo altamente competitivo. Il listino parte da circa 4.000 euro, lo stesso della prima generazione del 2020. Per chi preordina, è previsto uno sconto di 10.000 yuan (circa 1.300 euro).

Oltre al prezzo, la Wuling include vantaggi esclusivi. Un caricabatterie da 3,5 kW e una garanzia a vita sulla trasmissione completano l’offerta. Sono dettagli che evidenziano l’attenzione al cliente e la convenienza complessiva. Questa citycar elettrica conferma il suo spirito pratico e accessibile, diventando un’opzione ideale per la mobilità quotidiana. Con dimensioni compatte e dotazioni competitive, punta a mantenere il successo della generazione precedente.

Motorizzazione efficiente e personalizzazioni accattivanti per la mini Wuling

Il motore elettrico TZ155XZ230 da 40 cavalli garantisce prestazioni essenziali per l’uso urbano. La velocità massima di 100 km/h e un’autonomia di 205 km (ciclo CLTC) sono più che sufficienti per il quotidiano. La batteria al litio ferro fosfato da 16,2 kWh assicura affidabilità e costi di manutenzione contenuti. Dal punto di vista estetico, la Wuling Hongguang Mini EV 5 porte introduce un tocco di personalità. Le nuove colorazioni esterne, come blu soffiato, verde bolla e caffè dolce, si distinguono per il loro effetto cangiante, ottenuto tramite un innovativo processo di verniciatura.

Anche gli interni non sono da meno, grazie a tonalità come il crema e il caramello, e a un moderno sistema di infotainment con schermo integrato. Sarà destinata al solo mercato cinese? Come per la prima generazione, la distribuzione al di fuori della Cina sembra improbabile. Il successo nel mercato interno tuttavia potrebbe consolidarla come il nuovo punto di riferimento per le citycar economiche ed elettriche. Considerando che mobilità urbana diventa sempre più importante, Wuling punta ancora una volta su praticità, innovazione e un prezzo ineguagliabile.