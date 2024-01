VeryMobile, operatore virtuale italiano lanciato nel 2020 e affiliato a CK Hutchison Holding LTD, si distingue nel panorama delle telecomunicazioni per le sue offerte competitive e per la sua trasparenza. Appoggiandosi alla solida rete 4G di Windtre Spa, VeryMobile è diventata una scelta interessante per chi cerca convenienza senza rinunciare alla qualità della connessione.

VeryMobile, come detto, opera grazie alla rete di appoggio 4G di Windtre Spa, una delle reti più estese in Italia con una copertura pari al 99,7%. Questa partnership consente agli utenti di Very Mobile di usufruire di una connessione affidabile e veloce su tutto il territorio nazionale.

VeryMobile: Promo Flash Back

Le offerte di VeryMobile si rivolgono a una vasta gamma di utenti, offrendo soluzioni per chi desidera attivare una nuova SIM e per chi intende cambiare operatore mediante la portabilità del numero.

Tra le promo di punta dell’operatore telefonico spicca la “PROMO FLASH BACK” a soli 5,99€ al mese. Questa promozione include 120 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati. Un’opzione particolarmente conveniente per coloro che provengono da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb.

VeryMobile si impegna per rendere l’esperienza dell’utente il più semplice possibile, offrendo la possibilità di attivare la SIM online o presso oltre 3.000 negozi in tutta Italia. Inoltre, un’assistenza dedicata è pronta a rispondere a ogni domanda, assicurando un supporto completo.

Insomma, VeryMobile si presenta sul mercato come un’opzione conveniente e di qualità nel mondo degli operatori virtuali, offrendo soluzioni adatte a diverse esigenze. La sua chiarezza nei costi, la copertura affidabile e le offerte allettanti lo rendono un attore da tenere in considerazione nel settore delle telecomunicazioni.