Le Serie TV più Piratate del 2024: Disney+ e Apple TV+ in testa

TorrentFreak, il rinomato sito specializzato nella monitoraggio delle attività di pirateria, ha recentemente pubblicato la sua annuale classifica delle dieci serie TV più scaricate illegalmente attraverso il protocollo BitTorrent. Con oltre 170 milioni di utenti mensili, BitTorrent rimane uno dei mezzi più popolari per la condivisione di file, nonostante gli sforzi per contrastare la pirateria online.

Il primo posto è stato conquistato da “The Last of Us”, l’adattamento del celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog originariamente per la console PlayStation. La serie ha catturato l’attenzione degli spettatori e ha dimostrato di essere altrettanto affascinante per chi cerca contenuti al di fuori delle piattaforme ufficiali di streaming.

Le prime serie TV in classifica

A seguire, ben quattro serie targate Disney+ occupano le posizioni dalla seconda alla quinta. “The Mandalorian” si posiziona al secondo posto, confermando la sua popolarità anche tra gli utenti che preferiscono ottenere i contenuti attraverso vie non ufficiali, non pagando l’abbonamento mensile. Seguono a poca distanza “Loki”, la serie tv sul personaggio Marvel amato da molti e la sua redenzione, “Ahsoka” sulla scia di Star Wars e “Secret Invasion”.

La seconda metà della classifica vede Apple TV+ emergere come il secondo servizio più colpito dalla pirateria BitTorrent, con tre serie nella top 10. “Silo”, un racconto avvincente di una comunità isolata in una struttura sotterranea, si posiziona al sesto posto. Al settimo troviamo “Monarch: Legacy of Monsters”, parte dell’universo narrativo dedicato a Godzilla. “Ted Lasso”, una commedia tra leggerezza e introspezione, chiude la classifica al decimo posto. Risulta interessante notare l’assenza di Netflix dalla top 10, nonostante sia il servizio con il maggior numero di utenti paganti, superando i 247 milioni. La sua assenza potrebbe essere attribuita alla sua vasta offerta e alla fedeltà degli utenti, che preferiscono accedere legalmente alle serie tv.

La classifica delle serie TV più piratate del 2024 evidenzia il continuo interesse degli utenti per i contenuti al di fuori delle piattaforme ufficiali. Mentre Disney+ e Apple TV+ si contendono le prime posizioni, Netflix rimane saldamente ancorato come il leader tra gli abbonati paganti, dimostrando che la pirateria non sempre riflette il successo commerciale di una piattaforma. Saranno i costi dei piani degli abbonamenti o i recenti cambiamenti che non consentono più la condivisione degli account, ma sembra che la situazione faccia l’occhiolino ai tempi in cui era in voga Megavideo.