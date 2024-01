I regali da parte di Epic Games Store continuano e diventano sempre più interessanti ogni giorno che passa. In queste ore, ecco arrivare un nuovo titolo completamente gratuito che appassionerà tutti i giocatori.

Si tratta di A Plague Tale: Innocence, titolo sviluppato da Asobo Studio e pubblicato da Focus Home Interactive nel 2019 per PC e console. La trama segue le vicende di due fratelli, Amicia e Hugo, impegnati a sopravvivere nella Francia consumata dalla Guerra dei Cent’anni.

A rendere la situazione ancora più complicata ci pensa anche la diffusione della peste nera e dell’Inquisizione. Sia le guardie che le orde di ratti saranno sempre alla caccia di Amicia e Hugo, i quai dovranno imparare a sopravvivere in un mondo spietato.

Epic Games Store regala un titolo imperdibile a tutti gli utenti, scoprite come ottenere A Plague Tale: Innocence completamente GRATIS

Per riscattare A Plague Tale: Innocence sulla piattaforma basterà seguire pochi e semplicissimi passi. L’unico requisito sarà quello di possedere un account Epic Games e accedere tramite la pagina web o il client PC entro le 17.00 del 4 gennaio 2023.

Nella home screen bisognerà scendere fino alla sezione Giochi gratis e il titolo verrà visualizzato immediatamente. Cliccandoci, si verrà reindirizzati alla pagina del negozio dedicata al gioco. Una volta in questa pagina, bisognerà procedere all’acquisto del titolo.

La transazione verrà eseguita con uno sconto del 100% quindi il costo finale sarà di zero euro. Non sarà necessario inserire alcuna carta di credito e si potrà finalizzare l’acquisto. Una volta riscattato, il titolo sarà collegato al proprio account Epic Game Store e disponibile immediatamente per giocare.