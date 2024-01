Quando George Lucas ha creato la saga di Star Wars non poteva assolutamente immaginare l’impatto mediatico che avrebbe avuto. Non era assolutamente prevedibile che anni dopo, Disney e Lucasfilm avrebbero citato in giudizio un autolavaggio cileno per plagio.

In Cile, nei pressi della capitale Santiago, esiste Star Wash ed è un auto lavaggio a tema Star Wars. Tutto richiama la saga creata da Lucas, tanto nel font utilizzato quanto negli addetti.

Infatti, può capitare di vedere uno Stormtrooper, Chewbacca, Darth Vader o Boba Fett impegnati a lavare le auto dei clienti. Tutto richiama la Galassia lontana lontana e i suoi personaggi più iconici.

L’autolavaggio Star Wash è finito al centro delle attenzioni dei legali Lucasfilm e Disney per una violazione dei diritti del franchise di Star Wars

Non sorprende scoprire che Lucasfilm e Disney hanno contattato il proprietario dell’autolavaggio per bloccare la registrazione del marchio e del nome Star Wash. Secondo i legali Disney, tutti i riferimenti alla saga intergalattica presenti all’interno dell’attività potrebbero creare confusione negli utenti.

In particolare, il marchio Star Wash potrebbe essere percepito come affiliato all’universo di Star Wars e, quindi, trarre in inganno gli utenti. Il proprietario dell’autolavaggio, Matias Jara, sostiene che ci siano evidenti differenze con il franchise cinematografico e che non è possibile generare confusione.

Come dichiarato da Jara: “Non facciamo film o vendiamo i loro prodotti o cose del genere“. Inoltre, il business di riferimento di Disney e Lucasfilm è nettamente diverso rispetto a quello della pulizia delle auto. Riteniamo che gli avvocati di Jara seguiranno questa linea di difesa sottolineando come, le evidenti differenze, permettono di separare nettamente i due mondi.