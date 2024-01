Il 2024 si apre con nuovi e appassionanti contenuti su Disney+. Nel corso del mese di gennaio, gli spettatori potranno godersi una varietà di programmi che spaziano dall’universo Marvel a storie sportive coinvolgenti e adattamenti unici di classici letterari.

Eroi in azione e connessioni intriganti su Disney+

La serie Echo, in arrivo il 10 gennaio 2024, rappresenta uno degli highlight per i fan del Marvel Cinematic Universe (MCU). Spin-off di Hawkeye, la trama esplorerà le origini di Maya Lopez, interpretata da Alaqua Cox. Posta temporalmente dopo gli eventi narrati in Hawkeye, la serie seguirà Echo nel suo viaggio alla scoperta del passato, nella ricostruzione dei legami familiari e nella lotta contro l’impero criminale guidato da Wilson Fisk. Un possibile collegamento con futuri capitoli legati a Daredevil rende questa serie particolarmente intrigante per gli appassionati del MCU.

Sempre il 10 gennaio 2024, fa il suo ritorno Welcome to Wrexham con la seconda stagione, offrendo uno sguardo emozionante dietro le quinte del Wrexham FC sotto la guida di Rob McElhenney e Ryan Reynolds. Dopo il successo della prima stagione, i nuovi episodi promettono nuove sfide, emozioni e momenti indimenticabili, portando gli spettatori ancora più vicini al mondo affascinante del calcio.

A partire dal 17 gennaio 2024, The Artful Dodger prende vita, tratto dall’ispirazione di Oliver Twist di Charles Dickens. La serie seguirà la storia di Jack Dawkins, interpretato da Thomas Brodie-Sangster, che diventa chirurgo nell’Australia di metà Ottocento dopo un passato da ladro. L’arrivo di Fagin, interpretato da David Thewlis, getterà nuovamente Jack nel suo passato, creando una nuova trama avvincente e unica.

Un mondo pieno di novità interessanti tutte da scoprire

Il 24 gennaio 2024, gli spettatori potranno immergersi nella terza stagione di American Horror Stories, lo spin-off di American Horror Story (AHS). Con quattro episodi, la serie antologica cercherà di soddisfare le aspettative del pubblico, presentando storie coraggiose e avvincenti.

Oltre a questi titoli principali, altri nuovi arrivi su Disney+ includono Class of ’09 (3 gennaio 2024), una miniserie thriller che esplora l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla giustizia penale degli Stati Uniti, Demoni e Redentori – La storia di Christina Boyer (10 gennaio 2024), un’indagine sulla condanna di Christina Boyer per l’omicidio della figlia di tre anni, Cristóbal Balenciaga (19 gennaio 2024), una serie che rivela la scalata del noto stilista nel mondo della moda parigino nel 1937, A Real Bug’s Life – Megaminimondo (24 gennaio 2024), una docuserie di National Geographic che porta alla vita reale il mondo di A Bug’s Life, e Never Let Him Go (24 gennaio 2024), che segue la ricerca della verità di Steve Johnson sulla morte del fratello.

Con una gamma così diversificata di contenuti, il nuovo anno su Disney+ sembra promettente e coinvolgente per gli spettatori di ogni genere.