Il 2024 si apre con l’entusiasmante anteprima del design della tanto attesa serie OPPO Find X7. Le immagini apparse online a dicembre, hanno confermato quanto i leak e i render avevano già anticipato. Esse, infatti, mostrano chiaramente il particolare estetico del nuovo dispositivo, ovvero il maestoso blocco fotocamere che caratterizzerà la prossima serie di smartphone Android della rinomata casa asiatica.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa dovremmo aspettarci, almeno dal punto di vista estetico, dalla prossima serie di smartphone.

Il futuro degli smartphone OPPO: una piccola anticipazione

La Find X Series di OPPO si è sempre evidenziata per la sua particolare attenzione alla fotografia. Con la nuova Serie X quindi, ha continuato a mantenere la tradizione, così come anche il famoso sodalizio con Hasselblad.

Le immagini “rubate” presenti online, come detto, rivelano un blocco camere rimodulato, con un look molto più professionale e un anello che attira decisamente l’attenzione. In particolare, il modello Ultra si distingue per il design della backcover.

Quest’ ultimo si presenta diviso da un segmento superiore, completamente in vetro, che accoglie l’intero blocco camere, ed una parte inferiore, in cui troviamo invece l’impugnatura, che sembra essere rivestita in una elegante pelle vegana.

Questi scatti esclusivi confermano l’impegno di OPPO nel fornire non solo prestazioni tecniche mozzafiato, ma anche un’estetica sofisticata e innovativa. La serie X7 promette di essere un punto di riferimento nel panorama degli smartphone del 2024. Consolidando la posizione di OPPO come leader nel settore della fotografia mobile. I fan non vedono l’ora di fare le loro valutazioni personali e noi come loro !

Quindi restate connessi per ulteriori novità a riguardo !