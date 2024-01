WhatsApp sta per introdurre una funzione rivoluzionaria che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti gestiscono i propri contatti. L’opzione di utilizzare un username al posto del numero di telefono per aggiungere contatti, già presente su Telegram, ora è in fase di sviluppo anche su WhatsApp.

Inizialmente introdotta a maggio attraverso una versione beta sia per Android che per iOS, questa funzione consente agli utenti di aggiungere un contatto inserendo il suo username. L’obiettivo è chiaramente quello di garantire una maggiore privacy, consentendo agli utenti di interagire senza dover condividere il proprio numero di telefono.

WhatsApp Web: Una nuova esperienza di messaggistica

Questa novità di WhatsApp Web, si prepara ad essere presto rilasciata anche per la versione stabile dell’ app. Si tratta di una funzione pensata per rendere le comunicazioni più sicure e private.

Un’ aggiunta particolarmente attesa, che rappresenta uno dei migliori progressi della piattaforma degli ultimi tempi. Non solo perché garantisce una maggiore privacy, ma si inserisce all’ interno di una nuova serie di miglioramenti recenti. Ta cui la possibilità di raggruppare i messaggi e la gestione multi-piattaforma degli account. Mentre la funzione è ancora in fase di sviluppo, l’implementazione su WhatsApp Web fa pensare che potrebbe essere presto pronta per un pubblico più ampio. Oltre che su tutti i tipi di sistema operati.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti mentre la funzione si avvicina al suo debutto ufficiale.

Intanto non vi perdete tutte le altre novità che WhastApp ha inserito in questi ultimi giorni nella nuova versione aggiornata dell’app.