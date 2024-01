Il 2023 ha rappresentato un anno epocale per BYD, il colosso automobilistico cinese, che ha siglato un altro record impressionante nel panorama globale delle vendite di veicoli a nuova energia (NEV). Con una cifra che supera i 3 milioni di unità vendute, BYD si è confermato il principale costruttore mondiale di veicoli a nuova energia per il secondo anno consecutivo. La crescita straordinaria e la risonanza di tale risultato emergono chiaramente quando si considerano i numeri del mese di dicembre, in cui sono state piazzate sul mercato 341.043 vetture BYD, registrando un aumento del 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

BYD si trasforma in un colosso globale dell’automobile

Un aspetto fondamentale del successo di BYD nel 2023 è stato il mantenimento della posizione di leadership nel mercato automobilistico cinese. Non solo il gigante cinese ha consolidato la sua posizione come il principale produttore di auto nel paese, ma ha anche compiuto un passo significativo entrando a far parte della prestigiosa top ten dei costruttori globali di auto. Questa duplice conquista sottolinea la forza e la solidità della presenza di BYD sia a livello nazionale che internazionale.

Il balzo in avanti nelle esportazioni e nella globalizzazione rappresenta un altro elemento chiave di questa straordinaria performance. Nel corso del 2023, BYD ha registrato un aumento del 334,2% nelle esportazioni, toccando quota 242.765 unità e spingendosi oltre i confini nazionali in più di 70 Paesi, distribuiti su sei continenti. Questo notevole incremento è stato alimentato dall’abilità tecnologica di BYD nel fornire soluzioni di mobilità efficienti e sostenibili, guadagnandosi il plauso di consumatori globali e numerosi riconoscimenti.

Il portafoglio di marchi di BYD si è ulteriormente ampliato nel 2023, con l’introduzione delle serie Dynasty, Ocean, DENZA, FANGCHENGBAO e YANGWANG. Questa diversificazione ha contribuito a consolidare la posizione di BYD come uno dei costruttori globali con la gamma più ampia di veicoli a nuova energia. Le serie Dynasty e Ocean hanno segnato un notevole successo con 2.877.353 unità vendute, rappresentando un aumento del 55,3% rispetto all’anno precedente. La serie DENZA, con la DENZA D9 in testa alle vendite degli MPV, ha confermato la leadership di BYD nella tecnologia dei veicoli intelligenti.

Sostenibilità e innovazione guidano la via verso un futuro più pulito

I nuovi arrivi nel 2023, YANGWANG e FANGCHENGBAO, hanno ottenuto una risposta positiva dal mercato. YANGWANG U8 è diventato il veicolo più venduto nel segmento dei NEV da un milione di Yuan, mentre BAO 5 ha conquistato una solida posizione nel segmento dei fuoristrada. Da leader del mercato cinese dei NEV, BYD ha dimostrato il proprio potenziale trasformandosi nel primo costruttore globale di NEV, entrando a far parte dei primi dieci produttori dell’industria automobilistica mondiale.

L’impegno di BYD nel migliorare la qualità di vita attraverso l’innovazione tecnologica è evidente nella sua visione di “raffreddare la Terra di 1°C“. La costante accelerazione verso un futuro più sostenibile è testimoniata dal successo ottenuto nel fornire soluzioni di mobilità ecologiche e efficienti. Con una presenza globale che si estende su sei continenti, oltre 70 paesi e più di 400 città, BYD è all’avanguardia nell’offerta di soluzioni energetiche a zero emissioni, riducendo la dipendenza globale dai combustibili fossili.

Il 2023 è stato un anno di trionfi senza precedenti per BYD. Dal record di vendite alla crescente presenza internazionale, dalla diversificazione del portafoglio al consolidamento della leadership nel mercato cinese, l’azienda cinese ha dimostrato di essere un attore di rilievo nell’industria automobilistica globale. Il successo ottenuto non solo riflette l’eccellenza tecnologica e la qualità dei prodotti BYD, ma anche la sua missione di contribuire attivamente a un futuro più verde e sostenibile. Guardando avanti, BYD continua a guidare la transizione verso un settore automobilistico sempre più eco-sostenibile, mettendo in pratica la sua visione di un mondo con temperature più basse di 1°C.