Xiaomi ha dato il benvenuto al 2024 con un annuncio sorprendente: la presentazione della sua prima auto elettrica, la Xiaomi SU7. Questa berlina premium sarà disponibile in due varianti e si distingue per le sue prestazioni impressionanti, anticipando l’ingresso del brand nel mercato automobilistico.

Xiaomi SU7 Standard vs Xiaomi SU7 Max: Le differenze chiave

Alla base della gamma, troviamo la Xiaomi SU7 standard, dotata di trazione posteriore (RWD) e alimentata da un singolo motore elettrico da 299 CV. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,28 secondi, questa vettura offre una combinazione di potenza e efficienza, con un’autonomia dichiarata di 668 km secondo il ciclo CLTC.

Dall’altro lato, la Xiaomi SU7 Max è la versione avanzata con trazione integrale (AWD) grazie a due motori. Con una spettacolare accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi e una potenza di 673 CV, questa berlina offre prestazioni di livello superiore. La SU7 Max raggiunge i 265 km/h e promette un’autonomia di circa 800 km secondo il ciclo CLTC.

Entrambi i modelli presentano tecnologie avanzate, comprese le batterie del futuro, progettate per superare i 1.200 km di autonomia CLTC.

Colorazioni e prossima disponibilità in Europa

La Xiaomi SU7 sarà disponibile in tre affascinanti colorazioni: Aqua Blue, Mineral Gray e Verdant Green. Al momento, non sono state fornite informazioni sulla data di disponibilità in Europa e sui prezzi. Gli appassionati di auto elettriche restano in attesa di ulteriori dettagli per esplorare questa nuova proposta nel mondo della mobilità sostenibile.