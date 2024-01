L’operatore telefonico virtuale Very Mobile propone sempre delle offerte sensazionali e ora sarà ancora possibile attivare una delle sue super proposte. Stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro e ora gli utenti avranno ancora tempo per poterla attivare. Ecco qui di seguito i dettagli.

Very Mobile continua a proporre la super offerta Very Esclusiva 4,99 euro

Very Esclusiva 4,99 euro è una delle super offerte dell’operatore virtuale e ora sarà ancora disponibile all’attivazione. L’operatore ha infatti deciso in questi ultimi giorni di prorogarne la sua disponibilità. In precedenza, l’offerta sarebbe dovuta terminare lo scorso 27 dicembre 2023.

Tuttavia, come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’offerta risulta ancora attivabile sulle varie pagine di Very Mobile. Per ora l’operatore virtuale non ha comunicato una nuova data di scadenza. Gli utenti avranno quindi ancora del tempo per poter attivare la super offerta di Very Mobile.

Very Esclusiva 4,99 euro è infatti un’offerta d’albero eccezionale. Nello specifico, il bundle include fino a 100 GB di traffico dati su rete 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di appena 4,99 euro. Ricordiamo che si tratta sempre di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile solo da chi richiederà la portabilità del proprio numero da questi operatori telefonici: iliad, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.