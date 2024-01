Il mondo delle emtb è un mondo tutto nuovo nel ciclismo. Infatti le case produttrici di queste biciclette sono ancora molto limitate dal creare la bici perfetta per il rider perfetto, per mancanza di tecnologia sviluppata. Con la creazione del FAZUA RIDE 60 si inizia ad avere una tecnologia in grado di accontentare i rider più esigenti.

Il motore da emtb perfetto per chi ricerca leggerezza, il FAZUA RIDE 60

Il FAZUA RIDE 60, è un nuovo motore creato appositamente per le emtb light, ovvero le biciclette elettriche che puntano sul peso. Il motore FAZUA RIDE 60 è stato migliorato rispetto al RIDE 50, ed ha sviluppato una coppia di 60 Nm mantenendo comunque i dettagli necessari, dimensioni e peso per mantenere un estetica e bilanciamento adatto per le emtb che lo montano. Il FAZUA RIDE 60, è diviso in 2 parti, di cui una connessa direttamente alla batteria. L’unità di azionamento, ovvero la parte centrale del FAZUA RIDE 60, va a contenere il motore stesso, i sensori e i riduttori, è ciò che riesce a garantire una pedalata fluida e naturale del rider. La potenza massima del motore è di 450 Watt, anche se si può raggiungere come massimo i 350 Watt nella modalità standard.

Il FAZUA RIDE 60 presenta un autonomia prolungata rispetto al RIDE 50, grazie alla creazione di una batteria più capiente, la FAZUA ENERGY 430, da ben 430Wh pur mantenendo in maniera approssimativa lo stesso peso e ingombro. La batteria può essere fissata all’interno del telaio, precisamente nel tubo obliquo attraverso una speciale guida in metallo. In diversi modelli di emtb possiamo caricare la batteria anche attraverso porte di ricarica fisse sul telaio. Possiamo fare riferimento alla Focus Jam 2 SL, per questo tipo di ricarica senza l’estrazione della batteria. Abbiamo anche un nuovo controller di comando per cambiare modalità di assistenza disegnato in un progetto ancora più minimale, il comando prende il nome Ring Control. Il peso del motore è di 1.96 Kg mentre la batteria pesa 2,3 Kg. Altri dettagli sono presenti sul sito della casa produttrice Fazua.