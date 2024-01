Vodafone, le SILVER partono con il 2024: ci sono 150 GB quasi gratis

Quando Vodafone decide di fare sul serio, c’è davvero poco da fare per tutti gli altri gestori. Non per caso parliamo di un provider che negli anni è stato in grado di rendere difficile a chiunque la propria scalata, essendo infatti già presente da tempo sul territorio. All’interno delle sue offerte questa volta c’è davvero di tutto e per un prezzo molto più basso, proprio come sarebbe sempre piaciuto agli utenti.

I nomi da tenere bene in mente sono quelli del tanto amate Silver, offerte tornate per l’occasione ma totalmente rinnovate. Parliamo di opzioni che garantiscono ogni mese minuti, messaggi e giga in grande quantità.

C’è una precisazione obbligatoria da fare: queste due soluzioni non possono essere sottoscritte da chiunque. Entrambe infatti sono legate solo a coloro che provengono da gestori virtuali o magari da Iliad, le due compagini che Vodafone vuole contrastare.

Vodafone: le migliori promo sono le Silver, ecco cosa includono

Partendo dalla prima delle due offerte, che risultano praticamente identiche sotto alcuni punti di vista, il costo è di soli 7,99 € al mese. All’interno di questa soluzione gli utenti potranno trovare minuti senza limiti verso chiunque e messaggi senza limiti, con 100 giga disponibili per la navigazione in rete con il 4G.

La seconda offerta molto interessante da prendere in considerazione, costa 9,99 € al mese. Vodafone qui offre minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori con 150 giga in rete 4G per navigare.

Ricordiamo che chiunque dovesse decidere di pagare automaticamente con SmartPay, avrà 50 giga in più tutti i mesi.