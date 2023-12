Vodafone SUPER a Natale, con le Silver distrugge TIM: ci sono 150 GB

Gli utenti che hanno trovato difficoltà nel gestire la loro offerta mobile durante gli ultimi tempi, potrebbero essere essere contenti di sapere quello che sta accadendo. L’ultimo periodo sembra infatti essere molto prolifico per i vecchi gestori, quelli che durante gli ultimi anni hanno incontrato diverse difficoltà. Tra questi c’è di diritto anche Vodafone che da quando sono arrivati i provider virtuali ha visto diversi dei suoi utenti scappare via.

Al momento ci sono pochi dubbi sul da farsi: gli utenti che vogliono avere il massimo devono assolutamente rientrare presso questo gestore. Quando si parla di massimo, si intende in termini di qualità, quantità ed anche convenienza. Sebbene qualcuno durante gli ultimi anni abbia pensato che Vodafone fosse uno dei gestori più costosi in assoluto, tutto ciò sta per essere smentito ancora una volta.

Vodafone distrugge la concorrenza, ecco cosa potete avere con le due Silver

Il famoso provider anglosassone si è adattato all’attuale mondo della telefonia mobile, che prevede prezzi bassi e tanti contenuti. Basterà infatti spendere davvero poco per portare dalla propria parte una delle due offerte Silver, ancora disponibili dopo il lancio a novembre.

Già in passato gli utenti avevano avuto modo di conoscere questa gamma di offerte, ma ora i prezzi sono cambiati. Tutto è diventato più conveniente, a partire dalla prima che costa leggermente meno della seconda.

Entrambe hanno minuti e messaggi senza limiti verso tutti. La prima porta 100 giga per 7,99 € al mese, mentre la seconda 150 giga per 9,99 € al mese.

Entrambe le offerte, se sottoscritte con pagamento SmartPay, beneficeranno di 50 giga al mese aggiuntivi.