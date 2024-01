Bosch attiva una campagna promozionale Svuotatutto su Amazon con una fortissima riduzione dei prezzi di vendita di alcuni dei suoi migliori prodotti in circolazione, tra cui appunto un set di accessori, o meglio un set di 32 pezzi di bit di avvitamento.

Distribuito in una comoda valigetta trasparente, con colorazione verde sul bordo che va indubbiamente a richiamare la colorazione classica di Bosch, il prodotto è caratterizzato da dimensioni tutt’altro che elevate, in quanto raggiunge 13 x 6,7 x 4,5 centimetri, ed un peso che si aggira sui 250 grammi, così da essere facile da trasportare ovunque si desideri.

Bosch svuotatutto su Amazon: ecco il prodotto da 14 euro

Ciò che convince maggiormente di questo prodotto è chiaramente il suo prezzo di vendita, infatti il consigliato sarebbe di circa 19€, già uno dei più bassi dell’intero brand, ma risulta essere ulteriormente ridotto del 21%, approfittando appunto dello sconto applicato direttamente da Amazon, per raggiungere una spesa finale di soli 14,40 euro.

All’interno della confezione trovano posto ben 32 pezzi differenti, di cui 31 inserti di avvitamento assortiti ed un porta inserti magnetico a cambio rapido, il cofanetto è compatto e robusto, così da garantire anche una maggiore robustezza in fase di trasporto. Sono accessori pensati per l’avvitamento, quindi utilissimi in più situazioni, tutte fatidicamente legate al fai-da-te.

Il prodotto è accompagnato dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce così a coprire tutti i difetti di fabbrica, nel caso in cui se ne riscontrassero durante l’utilizzo quotidiano. La spedizione è rapidissima e gestita direttamente da Amazon, così da poter ricevere rapidamente la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi.