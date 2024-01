Il 2023 è stato un anno all’insegna dell’intelligenza artificiale, i programmi basati su rete neurale infatti hanno visto la loro massima espansione trasformarsi in una vera e propria gara da parte delle aziende coinvolte nel settore per riuscire ad accaparrarsi la maggior parte dell’utenza proponendo i propri modelli di Large Language nel tentativo di conquistare il monopolio nel settore detenuto al momento da OpenAI con chat GPT.

All’interno di questa gara abbiamo visto partecipare ai colossi come Google con Google Bard prima e Gemini poi, Microsoft con Bing Chat e copilot e E tante altre soluzioni in via di sviluppo, al momento però però in totale silenzio era rimasta Apple che commenta intelligenza artificiale aveva proposto solo Apple GPT utilizzabile però solo all’interno delle mura aziendali dai dipendenti.

Arriva Ferret

Ebbene il silenzio da parte di Apple sembra essere finito, l’azienda ha infatti terminato 2023 con il tema caldo che costituirà il 2024, stiamo parlando dell’intelligenza artificiale che prende corpo in Ferret, un sistema neurale addestrato utilizzando le GPU Nvidia ad alte prestazioni per un totale di 80 GB di RAM che secondo il suo creatore è già in grado di analizzare con maggiore efficienza rispetto a Chat GPT le immagini riuscendo a descriverne piccole parti con alta precisione.

Al momento non si conosce bene quali siano le reali possibilità di Ferret, Apple non si è ancora espressa in merito e probabilmente lo farà solo nel 2024 quando avvierà il lancio globale della sua intelligenza artificiale che però non si sa se arriverà su tutti i modelli di iPhone o solo a partire dalla prossima generazione.