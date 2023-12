WhatsApp, la MUSICA arriva in chat con le videochiamate

La grande novità questa volta riguarda la multimedialità, aspetto che WhatsApp sta cercando di implementare alla grande al suo interno. Il 2023 è stato il colmo di aggiornamenti, ma ora potrebbe chiudersi con una grande aggiunta.

A quanto pare infatti WhatsApp sta tentando in tutti i modi di implementare al suo interno la condivisione della musica. Tutto ciò dovrebbe avvenire all’interno delle videochiamate, in modo da condividere con i propri amici, cari o chiunque altro, dei momenti di spensieratezza totale a ritmo di musica.

Tutto sarà possibile una volta avviata la video chiamata: l’utente potrà decidere di condividere della musica da ascoltare insieme all’altra persona, tutto grazie ad una funzionalità che è stata lanciata qualche mese fa da WhatsApp. Stiamo parlando della condivisione schermo.

WhatsApp, arriva la musica con le videochiamate: fondamentale la condivisione schermo

Stando a quanto riportato dalle fonti che ne parlano tanto in questi giorni, basterà far partire la videochiamata e avviare la condivisione schermo dopo aver aperto magari un’applicazione per la musica in streaming come Spotify. In realtà anche se si dovesse avere della musica locale sullo smartphone, funzionerà allo stesso modo.

Ci sono però degli aspetti importanti di cui tenere conto. Innanzitutto questa funzione non è ancora disponibile in quanto è stata trovata in beta, per cui potrebbero volerci delle settimane. L’altra questione riguarda il funzionamento: non si potrà utilizzare con le semplici chiamate vocali. La condivisione della musica sarà dunque subordinata alla fotocamera che, qualora dovesse essere disattivata durante una videochiamata, non consentirà l’uso della nuova feature.