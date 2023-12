TIM rivuole i suoi vecchi UTENTI, ecco le Power con 150 GB GRATIS

Il periodo di TIM sembra essere molto prolifico dal punto di vista delle offerte mobili. Il gestore italiano ha infatti destinato due offerte esclusivamente a coloro che provengono da questi provider. Si tratta di opzioni che al loro interno includono tutto con prezzi molto più bassi rispetto a quelli a cui di solito gli utenti erano abituati.

TIM ha lanciato due offerte: ecco le due Power con tutto incluso

Per tornare indietro verso Iliad serviva che il gestore facesse qualcosa di importante ed effettivamente è accaduto. Il famosissimo provider colorato di rosso ora sta provvedendo a pubblicizzare le sue due Power, offerte che ogni mese garantiscono il meglio.

Si sa che gli utenti, per rientrare, cercano qualcosa di meglio rispetto al passato e TIM è disposta a darglielo. L’azienda ha infatti lanciato le due offerte con minuti, messaggi e giga al loro interno. Chi stava cercando qualcosa di vantaggioso, potrà scegliere la prima delle due Power, la Iron che costa infatti 6,99 € al mese con tutto incluso. Ci sono minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga in 4G per navigare.

La seconda soluzione cresce di poco per quanto riguarda il prezzo, costando 7,99 € al mese. All’interno della Supreme Web Easy ci sono sempre minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 150 giga in 4G.

Molti utenti non non sapevano poi del grande regalo che TIM ha intenzione di riservare: addirittura un mese gratuito senza pagare nulla. Ciò significa che si comincerà a pagare dal mese successivo.