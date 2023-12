Il volantino lanciato da MediaWorld in questi giorni vince a mani basse tra le tantissime occasioni che gli utenti possono cogliere al volo nei negozi di rivendita di elettronica, per il semplice fatto che i prezzi sono economici, e pronti a far sognare anche l’utente più restio all’acquisto.

La soluzione di oggi è da ritenersi valida per un periodo veramente ridotto, dovete infatti ricordare che gli acquisti possono essere completati sia in negozio che online, senza vincoli o differenze particolari da segnalare, con la promessa comunque che potete ricevere gratuitamente la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

MediaWorld: offerte e prezzi mai visti prima d’ora

La Top Tech di MediaWorld apre le porte a tantissimi incredibili sconti, applicati su una selezione di prodotti di alto livello, tra cui troviamo televisori, elettrodomestici in generale, ed anche smartphone di ultima generazione. Il top di gamma che tutti dovrebbero acquistare è senza dubbio Apple iPhone 15, in questo caso in vendita a 899 euro, resta il fatto che sono disponibili anche tanti altri modelli ugualmente interessanti.

Tra questi annoveriamo Honor 90 e Oppo A58, in vendita a 399 e 159 euro, ma anche Realme C33 e Redmi Note 12 Pro, disponibili a 99 e 279 euro, per poi andare su Galaxy A34 e Motorola Moto G13, rispettivamente a 339 e 119 euro, oppure il nuovissimo Galaxy S23 FE, che costa 739 euro. Per conoscere gli altri sconti, vi potete collegare qui.