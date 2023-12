MD Discount è un supermercato che da tempo si è aperto anche al mondo della tecnologia, mettendo sin da subito a disposizione di tutti gli utenti una lunghissima selezione di sconti speciali, con i prezzi veramente ai minimi storici, grazie a volantini di qualità.

La campagna promozionale corrente di MD Discount è da ritenersi attiva solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, per il semplice fatto che gli stessi prodotti non sono inclusi nel volantino effettivamente attivo presso il punto vendita. La spedizione a domicilio è completamente gratuita, senza costi aggiuntivi da sommare a quanto elencato.

Aprite subito questo canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare i prezzi più bassi su Amazon, con codici sconto ed anche coupon gratis in esclusiva.

MD Discount: offerte al 50% e tecnologia in regalo gratis

Prezzi di tutto rispetto vi attendono da MD Discount in questi giorni, con un risparmio assolutamente degno di nota, che comprende anche alcuni smartphone di fascia bassa, come nel caso di Motorola Moto E22, che viene proposto a soli 109 euro, oppure anche Xiaomi Redmi 10C, disponibile a 135 euro, per finire con Realme C31, altrettanto economico al livello del Motorola, in quanto il prezzo è esattamente lo stesso.

Non mancano all’appello anche notebook di ultima generazione, come un modello di HP da 15,6 pollici, che viene proposto ad un prezzo di 399 euro, un notebook di Dell, il Latitude 5510, che con il suo display da 15 pollici e Intel Core i5 di decima generazione, richiede al consumatore finale un esborso di soli 499 euro, ma le offerte non terminano qui, le potete scoprire qui sotto.