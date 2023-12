Gli smartphone al giorno d’oggi sono dotati di tantissime funzioni che ci permettono di compiere azioni di ogni tipo, mandare messaggi, scattare fotografie, effettuare pagamenti e tanto altro ancora.

Ovviamente queste funzionalità sono essenziali per permetterci di utilizzare lo smartphone come preferiamo, rendendolo di fatto il dispositivo smart che noi tutti conosciamo.

Nonostante le funzionalità siano davvero tante tutti gli utenti spesso ne ignorano molte che possono ritornare utili, anche anche gli utenti più giovani appassionati alle volte infatti non conoscono alcuni dettagli che possono tornare utili.

Le stringhe numeriche

la funzionalità che in molti non conoscono è quella legata alle stringhe numeriche, questi codici possono essere infatti digitati all’interno del dialer per le chiamate e una volta premuto il tasto per telefonare attiveranno delle funzionalità segrete che in pochi conoscono.

Un esempio è il codice *#2562# che la volta digitato con il tastierino numerico è una volta premuto il tasto chiama attiverà la possibilità di ripristinare il telefono e i dati di fabbrica in un semplice clic o di inizializzarlo da capo.

si tratta dunque di un codice che serve per ripristinare completamente il telefono i dati di fabbrica senza però passare dalla procedura standard e risparmiando così un sacco di tempo, quest’ultimo utilizzabile su tutti i dispositivi Android ma non su quegli iOS, lo stesso discorso vale anche per i tablet.

Ora dunque conoscete una funzionalità in più del vostro device Android e nel caso aveste bisogno di fare un ripristino nei dati di fabbrica basterebbe digitare il codice indicato sopra nel tastierino numerico.