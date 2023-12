Il countdown delle offerte natalizie su Epic Games Store continua, regalando agli appassionati di PC gaming un nuovo titolo da aggiungere alla loro collezione. Dopo il regalo del 27 dicembre, le pagine dello store si sono aggiornate per svelare il videogioco gratuito disponibile per il download a partire dal 28 dicembre. Questa volta, i giocatori avranno l’opportunità di immergersi nel magico mondo di Cat Quest, offerto gratuitamente per un periodo limitato.

Cat Quest, sviluppato da The Gentlebros e prodotto da Kepler Interactive, è un action adventure dai tratti ruolistici ambientato nel divertente “mondo dei mici“. Qui, una forza oscura minaccia il destino dell’intero continente di Felingrad, gettando un’ombra sinistra sul regno gattaro. La missione del nostro miagolante eroe è quella liberare sua sorella e affrontare il malvagio Drakoth insieme alla sua schiera di soldati. Affronta i nemici utilizzando una varietà di equipaggiamenti, abilità e armi speciali in combattimenti in tempo reale. Sconfiggi avversari astuti e scopri il tuo potenziale combattivo felino.

Cat Quest: Un’Avventura Gattastica su Epic Games

Cat Quest è un videogioco di ruolo d’azione pubblicato da PQube. È stato rilasciato per diverse piattaforme, inclusi Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobili. Il gioco è caratterizzato da un mondo aperto in stile cartoon, con gatti antropomorfi come protagonisti. Il titolo presenta un mondo aperto in stile fantasy con una grafica colorata e personaggi carini, tutti ispirati al tema dei gatti.

Il download gratuito di Cat Quest è già attivo su Epic Games Store ed è disponibile a chiunque sia amante del mondo dei felini. Gli appassionati di avventure gattesche e azione possono accedere all’Epic Games Store per riscattare gratuitamente il loro gioco e iniziare subito la loro avventura nella storia affascinante dei gatti eroici.

Con Epic Games Store che continua a deliziare i giocatori con regali natalizi, Cat Quest si presenta come un’opportunità imperdibile per chi ama le avventure coinvolgenti e il fascino dell’universo. Non ci saranno palle di pelo, ma combattimenti ed una storia avvincente che vi accompagnerà nell’anno nuovo attraverso uno sprint divertente e coccoloso. Affrettatevi a riscattare il vostro gioco gratuito e preparatevi per un’esperienza gattesca unica nel suo genere!