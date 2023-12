Il localizzatore GPS è un prodotto che tanti vorrebbero avere, infatti si tratta di un piccolo dispositivo, con batteria integrata, che invia appunto un segnale ai satelliti GPS, per certificare in ogni momento la posizione della vettura, o del mezzo in cui è stato posizionato. Il suo prezzo di vendita, grazie ad Amazon, è davvero uno dei più bassi che abbiamo mai visto, infatti oggi presenta una fortissima riduzione sul valore di listino.

Il modello in promozione integra una batteria da 6000mAh, il che garantisce settimane di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere all’effettiva ricarica. L’installazione è semplicissima, basteranno pochi secondi e minuti con l’ausilio dell’applicazione mobile per Android o iOS, ma per funzionare correttamente sarà strettamente necessario disporre comunque di un abbonamento con SIM.

Localizzatore GPS per auto, ecco quanto costa su Amazon

Localizzare il vostro veicolo sarà semplicissimo, grazie anche ad una spesa decisamente più ridotta di quanto avremmo immaginato: si parte da un listino di 16,99 euro, per riuscire poi a godere di uno sconto del 50%, applicando il coupon in pagina, che verrà ulteriormente ridotto con l’applicazione del coupon del 20% (da inserire manualmente la seguente stringa: 8HOCF4C2).

Comer era facilmente immaginabile, il prodotto, per funzionare correttamente, necessita di un abbonamento mensile, che avrà un costo di 4,68 dollari (minino), per un sistema che prevede la raccolta di dati ed informazioni ogni secondo con l’analisi e l’invio al server entro 10 secondi dalla rilevazione. Le dimensioni dello stesso sono veramente ridotte, considerate che appunto raggiunge soli 12,8 x 9,2 x 4,2 centimetri, con un peso di 230 grammi.