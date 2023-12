Ottime occasioni per spendere poco o niente da Esselunga, con la presentazione di un volantino che ha quasi dell’incredibile, rappresenta la perfetta occasione per gli utenti italiani per accedere a prodotti di qualità, riuscendo così a risparmiare molto di più di quello che immaginiate.

La campagna promozionale è una delle migliori in circolazione, oggi gli utenti sono liberissimi di accedere ai prezzi bassi andando il prima possibile nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale. Ricordiamo, infatti, che gli ordini non possono essere effettuati tramite il sito ufficiale, per il semplice fatto che ad oggi non è previsto l’e-commerce per la tecnologia.

Esselunga da urlo, il volantino più pazzo degli ultimi tempi

Il buon volantino di Esselunga sta per scadere, per questo motivo dovete assolutamente affrettare la scelta e recarvi in negozio quanto prima, così non riceverete brutte sorprese in merito. Lo smartphone che tutti devono assolutamente acquistare resta senza dubbio l’Apple iPhone 15, disponibile a 998 euro, oppure il fratello minore, iPhone 13, che oggi sarà vostro a 698 euro.

Le restanti promozioni legate alla telefonia mobile sono tutte relative a smartphone di fascia media, con prezzi che non vanno oltre i 398 euro richiesti per il Galaxy A54. Coloro che sceglieranno uno dei prodotti contrassegnati, potranno aggiungere solamente 1 euro per avere in cambio un microfono wireless da Karaoke. Ogni sconto e prezzo basso è raccolto direttamente nelle pagine sottostanti.