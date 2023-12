Very Mobile ha recentemente annunciato la proroga della sua offerta operator attack Very 5,99 Flash Back fino al 15 gennaio 2024. Questa promozione offre agli utenti la possibilità di godere di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo mensile di soli 5,99 euro. Inoltre, la promozione prevede un limite di 6,40 Giga al mese per il Roaming UE durante l’intero anno 2024. L’offerta Very 5,99 Flash Back è accessibile ai nuovi clienti provenienti da un elenco specifico di operatori, tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, e molti altri.

Le altre promo di Very Mobile

Fino alla data di scadenza indicata, Very Mobile mantiene attiva anche l’iniziativa Promo Flash Black per le offerte in portabilità a partire da 6,99 euro al mese. Questa promo consente ai nuovi clienti di ottenere 50 Giga aggiuntivi al mese di traffico dati e il secondo rinnovo anticipato in omaggio, noto come “un mese di ricarica in omaggio”. L’importo dell’offerta mobile attivata viene anche ricaricato sulla SIM, utilizzabile esclusivamente per pagare il primo rinnovo dell’offerta, garantendo così il secondo mese gratuito.

Parallelamente, Very Mobile presenta una serie di offerte in portabilità, suddivise in base all’operatore di provenienza. Ad esempio, per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, sono disponibili le offerte Very 6,99 MNP, Very 7,99 MNP e Very 9,99 MNP, con diverse quantità di minuti, SMS e Giga mensili a prezzi competitivi.

Per i nuovi clienti che richiedono la portabilità da TIM, Vodafone, WindTre, ho. Mobile, Kena e Spusu, sono previste le offerte Very 12,99 MNP e Very 13,99 MNP, anch’esse con minuti illimitati, SMS illimitati e quantità di Giga mensili aumentate rispetto alle offerte standard. Anche per queste offerte, la scadenza è fissata al 15 gennaio 2024, con il costo di attivazione gratuito sia online che nei punti vendita per le offerte MNP, mentre per le offerte per nuovi numeri il costo è di 1,99 euro.

Oltre la portabilità

Al di là delle offerte in portabilità, Very Mobile continua a proporre le sue offerte solo dati della gamma Very Giga Special. La Very 300 Giga Special è disponibile a 11,99 euro al mese, mentre la nuova Very 500 Giga Special è proposta a 13,99 euro al mese. Entrambe le offerte sono destinate esclusivamente ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero e offrono rispettivamente 300 Giga e 500 Giga di traffico internet mobile in 4G al mese.

Nel contesto delle offerte per nuovi numeri, le tariffe di attivazione variano a seconda della modalità di acquisto. Nei punti vendita fisici, il costo della nuova SIM è di 10 euro. Per gli acquisti online, la nuova SIM è gratuita con l’acquisto di almeno un’offerta principale.

Dal 6 dicembre 2023, Very Mobile ha introdotto la possibilità di attivare le SIM ed eSIM acquistate online tramite SPID, offrendo un’alternativa più rapida rispetto alla tradizionale video-identificazione. Questo nuovo metodo consente di attivare la SIM in pochi minuti dopo la consegna a domicilio o la ricezione del QR Code via e-mail.

I costi mensili di tutte le offerte Very Mobile vengono addebitati su credito residuo, con la possibilità di attivare il servizio di Ricarica Automatica in qualsiasi momento per garantire continuità nei servizi. Infine, i servizi aggiuntivi come VoLTE, Wi-Fi Calling, Ti ho Cercato, RingMe e hotspot sono inclusi senza costi aggiuntivi nelle offerte Very Mobile.